У БПП розповіли, коли буде ухвалений закон про Антикорупційний суд (відео)

Законопроект про Вищий Антикорупційний суд буде ухвалений у першому читанні на наступному пленарному тижні.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив народний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв, передає ТСН.

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За його словами, за місяць законопроект буде допрацьований й після цього ухвалений у другому читанні. За прогнозами Алєксєєва, Антикорупційний суд буде створено до кінця року.

"Але це не основна панацея проти корупції. Я чув, що колеги казали про детінізацію капіталу. Це треба робити. Треба вводити нульову декларацію. І це буде фундамент боротьби з корупцією", - сказав депутат.

Раніше президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада на початку наступної, восьмої сесії, що розпочнеться 6 лютого, ухвалить закон про створення Антикорупційного суду.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, директор Всесвітнього банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

В Європейському Союзі також звернули увагу української влади на необхідність привести законопроект щодо Вищого антикорупційного суду у відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії.