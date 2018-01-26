Прокурор просить для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт

У прокуратурі вважають, що суд першої інстанції не зважив на ризик перешкоджання фігурантом досудовому розслідуванню.

Апеляційний суд м. Києва продовжує розглядати апеляційну скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про необрання екс-голові Одеської ОДА та лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі жодного запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, на судовому засіданні присутні Саакашвілі та народні депутати, зокрема, Ігор Луценко, Віктор Чумак, Віталій Купрій та Юрій Дерев'янко.

На засідання також прибула голова парламентської фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка підтвердила готовність взяти на особисті поруки Саакашвілі.

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Саакашвілі заявив журналістам, що у залі присутні 8 людей з тих, які у суді першої інстанції подавали заяви про взяття підозрюваного на особисті поруки.

На початку засідання сторона захисту заявила клопотання про відвід одного з прокурорів Олександра Говорощука, суд клопотання відхилив.

Говорущак просить обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

Підтримуючи клопотання про скасування рішення суду першої інстанції, Говорущак зазначив, що слідчий суддя у суді першої інстанції визнала, що підозра була вручена Саакашвілі неналежним чином, що, на думку прокурора, не відповідає дійсності.

Також Говорущак вважає, що суддя неправомірно поставила під сумнів сам факт затримання Саакашвілі.

Прокурор звернув увагу, що суд першої інстанції не надав оцінки ризикам перешкоджання досудовому розслідуванню з боку Саакашвілі.

Сторона захисту та Саакашвілі заперечили у задоволенні апеляційної скарги.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту строком два місяці. Апеляційний суд Києва чотири рази – 22 грудня 2017 року, 3 січня, 11 січня та 19 січня 2018 року – переносив розгляд апеляційної скарги на вищевказане рішення суду.

Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (два або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.