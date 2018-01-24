Байден: корупція залишається найбільшою проблемою для України

Колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою для України. У звязку з цим він рекомендував представникам адміністрації президента Дональда Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.

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"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві", - підкреслив Байден.

Також під час свого виступу він згадав про Антикорупційний суд. "Вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", - зазначив Байден.