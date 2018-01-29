НАБУ проводить масштабні обшуки у Києві та ще двох областях - ЗМІ

Обшуки проводяться в рамках розслідування зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення.

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

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Про це повідомиляє "Українська правда" з посилання на НАБУ.

Зазначається, що 29 січня обшуки проводяться в рамках розслідування, пов’язаного з ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках.

Про деталі проведення слідчих дій в антикорупційному бюро пообіцяли повідомити згодом.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України на підставі фактів, встановлених детективами Національного антикорупційного бюро 7 вересня, визнав змову в діях учасників торгів щодо закупівлі робіт і послуг з днопоглиблення в порту «Южний» та наклав штраф на суму 23 млн грн.