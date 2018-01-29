Волкер сподівається на якнайшвидше повернення росіян в СЦКК

Це питання спецпредставник США обговорював з помічником Путіна Сурковим.

Спеціальний представник США з питань України, посол Курт Волкер сподівається, що Росія дуже скоро поверне своїх представників у Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Читайте такожУ Лаврова розповіли про розмову із Клімкіним щодо виходу Росії з СЦККПро це Волкер повідомив журналістам під час телефонного брифінгу, передає власний кореспондент УНІАН.

Він також наголосив, що це питання було предметом обговорення в ході його зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, яка відбулася в Дубаї 26 січня.

«Ми говорили про невідкладні речі, які можуть і повинні бути вирішені, незалежно від вирішення конфлікту (в цілому). Це те, що повинно бути зроблено зараз. Щодо негайних речей, одна з них – це відновлення участі російських офіцерів в Спільному центрі з контролю та координаційних питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)», - заявив американський дипломат.

Він нагадав, що РФ вивела своїх представників з цієї групи наприкінці минулого року.

«Є практичні та технічні речі, які необхідно вирішити, зокрема, якого роду документи ці люди повинні мати, яким є статус російських офіцерів на українській землі. Це можна вирішити. Я сподіваюся, що участь російських військових буде відновлена дуже скоро. Це дійсно важливо для безпеки людей Донбасу», - підкреслив Волкер.

Іншим невідкладним питанням він назвав збільшення кількості перехідних пунктів через лінію зіткнення, відновлення телефонної комунікації, обмін заручниками, доступ для Червоного хреста.

Спецпредставник також нагадав, що під час поїздки в Україну він планував відвідати схід, але через сильний снігопад ця поїздка була скасована.

«Але у цю ніч українська сторона ніч не зафіксувала жодного порушення припинення вогню. Це доводить, що припинення вогню можливе», - констатував Волкер.