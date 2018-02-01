Політолог назвав ключові проблеми реінтеграції Донбасу і Криму

На центральному рівні відсутнє системне бачення щодо перспективи для України, вважає Юрій Романенко.

У держави немає системного бачення, як вирішити проблему ОРДЛО і як вибудувати успішну перспективу Донбасу в цілому.

Таку думку висловив керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, пише "Главред".

На його думку, така ситуація пов'язана з тим, що на центральному рівні відсутнє таке ж системне бачення і щодо всієї країни.

"Тому що влада розділена між різними групами впливу, і в рамках існуючого балансу вони вирішують, в першу чергу, свої корпоративні завдання і не бачать всю картинку в цілому. Як наслідок, ми постійно рухаємося в різні сторони, а в результаті тупцюємо 26 років на місці. Тому до того моменту, поки Україна не почне демонструвати успіхи на своїй стороні Донбасу, їй, звичайно, буде важко боротися за настрої простих жителів ОРДЛО", — заявив він.

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У той же час він вважає, що та модель, яка була на Донбасі в 2013 році, зазнала краху, і повернення до неї неможливе.

"Тобто регіон, як і країна, потребує масштабної перебудови соціальних відносин, економіки, владних інститутів, щоб жителі повернулися до певного стану достатку і благополуччя. На це підуть роки, а, можливо, десятиліття... У всякому разі, для ОРДЛО — точно", — підкреслив Романенко.

Торкаючись перспектив реінтеграції Криму, політолог зазначив, що відповідь на це питання залежить від формату домовленостей між великими гравцями — Росією, США, ЄС, Туреччиною (як важливим регіональним гравцем).

"Нарешті, важливо, якою буде Україна на той момент. Якщо допустити, що Україна поверне Крим в існуючому вигляді, то можна точно сказати, що у нас будуть дуже серйозні проблеми. Тому що слабка фрагментована держава навряд чи зможе підтримувати там порядок. Тому ми повинні розуміти, що успішність реінтеграції як Криму, так і Донбасу безпосередньо залежить від успішності модернізації України", — додав експерт.