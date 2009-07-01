Євросоюз, ймовірно вимагатиме підвищити ціни на газ в Україні

Європейський Союз для виділення кредиту Україні може вимагати від уряду збільшити до ринкового рівня ціни на газ для всіх українських споживачів.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик польського Центру східних досліджень (OSW) Анна ГУРСЬКА.

За її словами, вона не володіє даними про конкретні пропозиції Євросоюзу Україні. А.ГУРСЬКА зауважила, що, швидше за все, йдеться в першу чергу про запровадження ринкових правил у газовій сфері в Україні.

«Не можна виключати, що йдеться про переведення цін на ринкові засади», - сказала вона, коментуючи вчорашню зустріч представників України, Росії, Єврокомісії та міжнародних фінансових інституцій у Брюсселі, на якій обговорювался прохання України виділити близько 4 млрд. доларів на забезпечення стабільних поставок газу в осінньо-зимовий період 2009-2010 років.

«Фінансування газового монополіста з бюджету не є формою, яку б схвалила Єврокомісія», - додала польський експерт.

А.ГУРСЬКА назвала ключовим реформування газового сектора, згідно з європейськими стандартами, які Україна зобов’язалась запровадити, підписуючи у березні цього року спільну газову декларацію з Євросоюзом.

Вона нагадала, що, серед іншого, декларація передбачає реорганізацію НАК «Нафтогаз України», з якого небхідно виокремити окрему компанію, що займатиметься транспортом газу, окрему торгову фірму та ще одну, що займатиметься видобутком газу. Крім цього, Україна повинна уможливити доступ третіх компаній до національного газового ринку.

Експерт зауважила, що подібні умови висуває українському уряду Міжнародний валютний фонд, який восени минулого року відкрив для України кредитну лінію на 16 млрд. доларів, 7,3 млрд. з яких вже перераховано.

А.ГУРСЬКА визнала, що український уряд, очолюваний Юлією ТИМОШЕНКО, намагатиметься відтермінувати підвищення цін, аби не псувати виборчий рейтинг, але насправді не матиме іншого виходу і буде змушений рано чи пізно це зробити.

«Уряд все ж не матиме можливості маневру», - сказала експерт, додавши, що самі українці в умовах кризи з більшим розумінням поставляться до подорожчання газу.

На її думку, Єврокомісія виділить Україні згадувані у ЗМІ близько 2 млрд. дол. в обмін на схвалення відповідної програми реформування газового сектора.

Як вважає А.ГУРСЬКА, Єврокомісія як важіль тиску на Україну може використовувати газову декларацію та новий договір про співробітництво, який готується до підписання.