Ющенку у Польщі сьогодні дадуть звання

Сьогодні Ющенко у Польщі візьме участь у відзначенні 440-ї річниці підписання Люблінської унії

Київ. 1 липня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Польщі.

Робочий візит відбувається на запрошення Президента Республіки Польща Леха КАЧИНСЬКОГО з нагоди відзначення 440-ї річниці підписання Люблінської унії, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Серед учасників урочистостей у Любліні – Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС.

Планується, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття та освячення меморіальної таблиці на честь 440-ї річниці Люблінської унії під назвою «Від Люблінської унії до Європейського Союзу» та підписання главами держав спільної декларації.

Також у Любліні відбудеться церемонія присвоєння В.ЮЩЕНКУ, Л.КАЧИНСЬКОМУ і В.АДАМКУСУ звань почесних докторів Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ.