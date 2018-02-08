За словами Яценюка, це також відповідь на питання, яким є рівень і суть нашого партнерства.

Лідер НФ Арсеній Яценюк привітав рішення палати представників Конгресу США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки.

«Вітаю важливе рішення Палати представників. Це конкретний приклад нашого успішного діалогу», - написав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook після того, як конгресмени 404-ма голосами схвалили проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки».

«Це також відповідь на питання, яким є рівень і суть нашого партнерства», - написав він.

Арсеній Яценюк висловив вдячність «конгресменам, нашим дипломатам і активістам, завдяки яким було схвалено це рішення».

Проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки» спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії. Він передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією.