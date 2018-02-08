Голова профільного комітету пояснив, чому Україна піднялася в рейтингу бюджетної прозорості

14:21, 08 лютого 2018
Політика
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фото: УНІАН

Як розповів виданню голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко, індекс бюджетної прозорості є показником ефективності роботи та взаємодії парламенту, центральних органів влади та органів фінансового контролю в частині формування та моніторингу виконання державного бюджету. 

«Бюджетний кодекс передбачає чітку процедуру розгляду, прийняття та контролю за виконанням державного бюджету і в останні роки передбачені цим документом строки та вимоги були дотримані у повній мірі. Обговорення та доопрацювання проекту закону проходять публічно та у тісній співпраці з профільними міністерствами та відомствами, що дозволяє підготувати та прийняти збалансований проект бюджету. Окрім того, вже стало доброю традицією проведення виїзних засідань Бюджетного комітету парламенту в регіонах, і така практика робить бюджетний процес максимально відкритим», – пояснив Андрій Павелко, передають Українські новини.

Також, за словами голови Комітету, на зростання показників бюджетної прозорості України в авторитетному рейтингу International Budget Partnership вплинуло прийняття нової редакції закону про Рахункову палату, який допоміг зробити цей важливий орган фінансового контролю більш публічним.

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