Голова профільного комітету пояснив, чому Україна піднялася в рейтингу бюджетної прозорості

Глава бюджетного комітету Ради Андрій Павелко переконаний, що індекс бюджетної прозорості є показником ефективності роботи і взаємодії парламенту.

Як розповів виданню голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко, індекс бюджетної прозорості є показником ефективності роботи та взаємодії парламенту, центральних органів влади та органів фінансового контролю в частині формування та моніторингу виконання державного бюджету.

«Бюджетний кодекс передбачає чітку процедуру розгляду, прийняття та контролю за виконанням державного бюджету і в останні роки передбачені цим документом строки та вимоги були дотримані у повній мірі. Обговорення та доопрацювання проекту закону проходять публічно та у тісній співпраці з профільними міністерствами та відомствами, що дозволяє підготувати та прийняти збалансований проект бюджету. Окрім того, вже стало доброю традицією проведення виїзних засідань Бюджетного комітету парламенту в регіонах, і така практика робить бюджетний процес максимально відкритим», – пояснив Андрій Павелко, передають Українські новини.

Також, за словами голови Комітету, на зростання показників бюджетної прозорості України в авторитетному рейтингу International Budget Partnership вплинуло прийняття нової редакції закону про Рахункову палату, який допоміг зробити цей важливий орган фінансового контролю більш публічним.