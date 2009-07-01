ВР таки надумала скорочувати термін президентської кампанії

Верховна Рада України планує скоротити зі 120 до 90 днів термін президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення у першому читанні законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України» проголосували 373 народних депутати з 441 зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом передбачається змінити порядок формування окружних і дільничних виборчих комісій, зменшити строки виборчого процесу зі 120 до 90 днів, удосконалити порядок оскарження рішень суб’єктів виборчого процесу.

Також пропонується ліквідувати інститут відкріпних посвідчень та підписних листів на підтримку кандидата на пост Президента України.

Передбачено внесення змін до Кримінального кодексу України про відповідальність за перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб`єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень.

Зміни до Закону України «Про Державний реєстр виборців» передбачають встановлення норми, що до закінчення первинного уточнення персональних даних реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів складаються органами ведення реєстру з використанням бази даних і програмних засобів, які використовувалися під час підготовки списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних реєстру визначаються Центральною виборчою комісією.

Також пропонується низка змін, метою яких є забезпечення функціонування Державного реєстру виборців.

Згідно із пояснювальною запискою і порівняльною таблицею до законопроекту, розміщеними на офіційному веб-сайті парламенту, у статті 17 закону про вибори Президента щодо строків призначення та проведення виборів Верховній Раді пропонується призначати чергові вибори Президента України не пізніш як за 90 днів до дня виборів (зараз – 130 днів). А виборчий процес чергових виборів глави держави повинен розпочинатися також за 90 днів, а не 120, як зараз.

Центральна виборча комісія повинна буде прийняти рішення про утворення територіальних виборчих округів (ТВО) не пізніш як за 83 дні до дня виборів (зараз – 110). При утворенні ТВО Центрвиборчком братиме до уваги пропозиції Верховної Ради Криму, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначатиме ЦВК. При цьому відхилення кількості виборців від середньої по Україні у виборчому окрузі не може перевищувати 3%.

Окремим пунктом визначено Закордонний виборчий округ, який складатимуть усі закордонні виборчі дільниці. У чинній редакції закону про такий округ не згадується.

Встановлено термін внесення подань місцевих органів влади щодо створення звичайних виборчих дільниць - не пізніше як за 60 днів до дня виборів. Самі ж дільниці мають утворюються не пізніше як за 38, а не 50 днів до дня виборів.

Автори законопроекту також пропонують встановити поділ виборчих дільниць за розміром на малі (з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб), середні (від 500 до 1,5 тис. осіб) та великі (від 1,5 тис. до 2 тис. осіб).

Змінами до порядку утворення територіальних виборчих комісій (ТВК) пропонується запровадити їхнє формування не пізніше як за 50 днів до дня виборів (зараз 80) і чітко визначити кількість членів - 15 осіб.

У законопроекті також визначена форма подання і передбачено норму, що технічні описки і неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур і можуть бути виправлені протягом наступного дня після отримання відповідного повідомлення з ЦВК.

Згідно із проектом закону, право подання кандидатур до складу ТВК крім кандидатів на пост Президента України отримають і депутатські фракції, утворені у поточному скликанні Верховної Ради. При цьому їхні кандидатури повинні включатися до складу ТВК обов’язково. У разі ж, якщо загальна кількість запропонованих кандидатур перевищує 15, Центральна виборча комісія після закінчення строку внесення подань проводить жеребкування серед кандидатур, внесених кандидатами на пост глави держави. Порядок проведення такого жеребкування встановлюється ЦВК не пізніш як за 60 днів до дня виборів.

Дільничні виборчі комісії (ДВК) мають бути створені не пізніш як за 26 днів до дня виборів (зараз 35), а їхня кількість повинна становити для малих дільниць – 15 осіб, для середніх – 21 особа, для великих – 25 осіб. Порядок подання кандидатур до складу ДВК та формування комісій аналогічний тому, що визначений вище для територіальних виборчих комісій.