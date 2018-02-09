Тимошенко у США: Головні теми зустрічей – протидія корупції та пошук миру на Донбасі

У рамках візиту до США Юлія Тимошенко разом з делегацією від «Батьківщини» провела низку зустрічей з впливовими американськими високопосадовцями, а також взяла участь у Національному молитовному сніданку за присутності президента США.

У п’ятницю, 9 лютого, в рамках робочого візиту до США Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вессом Мітчеллом.

Сторони обговорили шляхи досягнення стійкого миру на Сході України та ситуацію в анексованому Криму.

Також особливу увагу було приділено боротьбі з корупцією: йшлося про ефективність функціонування вже існуючих антикорупційних інституцій і перспективи створення Антикорупційного суду, який би був повністю незалежним.

У рамках візиту до США Юлія Тимошенко разом з делегацією від «Батьківщини» провела низку зустрічей з впливовими американськими високопосадовцями, а також взяла участь у Національному молитовному сніданку за присутності президента США.

Зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером Юлія Тимошенко обговорила перспективи врегулювання конфлікту на Сході України, можливості запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі та питання двостороннього співробітництва між США та Україною.

Лідер «Батьківщини» та Спеціальний представник Держдепу США детально обговорили внутрішньополітичну та економічну ситуацію в Україні та на її вплив на перспективу досягнення стійкого миру на Донбасі.

Тимошенко і Волкер були одностайні у необхідності досягнення конкретних результатів роботи антикорупційних інституцій в Україні. Йшлося про повагу до верховенства права і дотримання демократичного політичного процесу в контексті наступних президентських і парламентських виборів.

Ситуація в Україні, зокрема питання, пов’язані з агресією Росії проти нашої держави, та надання летальної зброї Сполученими Штатами Америки Україні – про це йшлося на зустрічі Юлії Тимошенко з головою Комітету із закордонних справ Сенату США Бобом Коркером.

На зустрічі Юлії Тимошенко із високопоставленим членом Республіканської партії США, сенатором Марко Рубіо в основному йшлося про безпекову та соціальноекономічну ситуацію в Україні.

Марко Рубіо також прийняв запрошення Юлії Тимошенко у зручний час разом із колегами відвідати Україну.

На зустрічі лідера «Батьківщини» з керівництвом Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США було акцентовано на необхідності боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади України, створення і зміцнення антикорупційних органів та запровадження парламентсько-громадського контролю за силовими відомствами.

Також у рамках робочого візиту до США Юлія Тимошенко провела зустріч з колишнім астронавтом, сенатором Біллом Нельсоном.