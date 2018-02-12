У Кремлі заявили, що досягнення однакової оцінки Україною і РФ ситуації на Донбасі є "вторинним"

За словами прес-секретаря президента РФ, первинним є - наскільки столиці готові реалізовувати і сприяти реалізації Мінських домовленостей.

У Кремлі заявили, що однакова оцінка Україною і Росією ситуації на Донбасі є «вторинною», в третю річницю підписання Мінських угод «мало чим можна похвалитися».

Читайте такожРФ хоче розміняти Донбас на Крим та створити на сході інструмент впливу на Україну – посолЯк передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Як у столицях трактують і називають конфлікт - це швидше є вторинним. Первинним є наскільки столиці готові реалізовувати і сприяти реалізації Мінських домовленостей», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання як добитися однаковоїоцінки в Києві і Москві ситуації на Донбасі, коли одна сторона називає це російською анексією, а інше «внутрішньоукраїнським конфліктом.

При цьому він заявив, що Москва була і залишається стороною «гарантом, прихильною ідеї повної реалізації Мінських домовленостей».

«На жаль в річницю підписання нам немає чим похвалитися, це потрібно визнати», - наголосив він.