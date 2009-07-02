Тимошенко повертається до податку на нерухомість

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне розглянути наступного тижня у Верховній Раді України законопроект про податок на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Ради голів сільських і селищних рад при Кабінеті міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України пропонує ввести податок на квартири площею понад 150 кв. м. Про це йдеться в законопроекті №3533 «Про податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки», внесеному Кабміном у Верховну Раду 22 грудня 2008 року.

Згідно із пояснювальною запискою, документом передбачається введення податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Зокрема, платниками податку планується визначити фізичних осіб, зокрема фізосіб-підприємців, а також юридичних осіб – власників будівель. Об`єктами оподаткування мають бути будівлі, окрім тих, які перебувають у власності установ і організацій іноземних держав.

Базою оподаткування пропонується визначити загальну площу об`єктів нерухомості, яка визначатиметься на підставі даних, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

Ставки податку з розрахунку на рік складають 1% суми щомісячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатного населення на 1 січня звітного податкового періоду, за 1 кв. м загальної площі об`єкту оподаткування.

Для платників податків встановлено пільги по кожному виду будівель в таких розмірах: 150 кв. м загальної площі по квартирі, що використовується як основне місце проживання; 300 кв. м загальної площі будинку при використанні його як основного місця проживання; 100 кв. м загальної площі садового (дачного) будинку; 100 кв. м загальної площі господарських споруд; 30 кв. м загальної площі гаража.

Зазначені пільги застосовуються до одного об`єкту нерухомості по кожному виду з вище перерахованих незалежно від кількості будівель у власності платника податків.

При цьому органам місцевого самоврядування надається право встановлювати додаткові пільги у вигляді зменшення бази оподаткування.

Планувалося, що у разі ухвалення закону він набере чинності з 1 січня 2009 року.