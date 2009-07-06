Тимошенко пропонує йти ва-банк

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Державний бюджет на 2010 рік, який уряд розробить на основі норм ухвалених Верховною Радою змін до Бюджетного кодексу, буде підписаний якщо не діючим Президентом, то новообраним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді Асоціації малих міст України.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що Президент все ж таки підпише Бюджетний кодекс, і закликала мерів малих міст звернутися до глави держави з проханням підписати цей документ.

«Президент не відчуває сьогодні вашої волі, ні вашого бажання. Заяви йому не читають, інформацію з сайтів йому не передають, я в цьому впевнена. І тут важливо, щоб ви великою командою просто попросилися на прийом до Президента... У мене до вас прохання. Залишилися 3-4 дні до того, як Президент або підпише, або скористається правому вето. Об`єднайтеся, йдіть на прийом, ідіть великими командами, щоб Президент почув», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час вона наголосила, що якщо В.ЮЩЕНКО не підпише документ, то Верховній Раді необхідно буде спробувати подолати вето, і для цього потрібно буде домовлятися з депутатами від Партії регіонів, у яких на сьогодні «золота акція» у вирішенні даного питання.

При цьому прем`єр зазначила, що якщо зміни до Бюджетного кодексу все ж таки не вдасться ввести в дію цього року, то наступного року ці документи обов`язково будуть підписані новим Президентом.

«Я вважаю, потрібно тут йти ва-банк, і не відступати від того бюджету, який ми з вами хочемо бачити за новим Бюджетним кодексом на 2010 рік, і навіть якщо він не буде прийнятий до нового року, тоді набратися мужності і один місяць – січень – пожити за певною процедурою, яка, можливо, навіть без бюджету буде застосована, але після президентських виборів, які, слава Богу закінчаться наприкінці січня, підписати одночасно і бюджет і Бюджетний кодекс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що вже 5 вересня уряд ознайомить органи місцевої влади і мерів міст з варіантом проекту бюджету на 2010 рік, розробленим на базі зміненого Бюджетного кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутата з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народні депутати.

Цим законом передбачений формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між Державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, що існують сьогодні.