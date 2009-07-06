У Ющенка вважають, що БЮТ і ПР реалізують змову для узурпації влади

Зміни до закону про вибори Президента України виглядають як змова між фракціями Партії регіонів та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ.

Він наголосив, що ці зміни «не задовольняють сучасні суспільні потреби».

За словами І.ПОПОВА, відповідний законопроект, прийнятий Верховною Радою у першому читанні, «виглядає як продовження переговорів двох найбільших політичних сил на тему узурпації влади в Україні».

«Тобто, політична мета закону виглядає як змова двох кандидатів, які мають на сьогодні найбільшу політичну вагу», - підкреслив І.ПОПОВ.

Він додав, що передбачається, по суті, «сформувати майже одноосібно виборчі комісії з тим, щоб не дати шансів будь-яким іншим новим політичним силам вийти навіть до другого туру виборів».

Також, підкреслив І.ПОПОВ, у законопроекті немає механізмів для оскарження рішень, оскільки, по суті, можна проводити інавгурацію Президента, не чекаючи рішення суду.

Він зазначив, що не виключений варіант, коли в другому турі будуть проведені перемовини між кандидатами з приводу того, що той, хто переможе, стає Президентом України, а інший стане прем’єр-міністром.

І.ПОПОВ підкреслив, що Президент ветує закон, якщо, зокрема, не будуть змінені підходи щодо формування виборчих комісій.

За його словами, «якщо закон буде відповідати інтересам лише двох політичних сил, то, звичайно, Президент України поверне його на доопрацювання у Верховну Раду».