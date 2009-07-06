Єврокомісія перегляне критерії поняття «газова криза»

Європейська комісія планує змінити критерії, які дають формальну підставу для оголошення «газової кризи» в Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, за даними TVN24, нові критерії планується представити до середини липня, аби роботу над ними могли продовжити Європейський парламент та Рада ЄС.

Згідно чинною з 2003 року директивою Європейської комісії, «газова криза» виникає тоді, коли газ не отримують 20% споживачів у країнах-членах ЄС. У такому випадку ЄК має створити координаційну групу для вирішення проблем з поставками газу.

Натомість Єврокомісія пропонує оголошувати «газову кризу», якщо будь-яка країна спільноти перестає отримувати газ від свого головного постачальника.

Водночас визначення критеріїв «головного постачальника» та детальні умови створення загальноєвропейської координаційної ради для вирішення потенційної «газової кризи» залишаються предметом обговорення.

Польща, яка найбільше постраждала від українсько-російського газового конфлікту на початку цього року, наполягає, аби Євросоюз розпочинав загальноєвропейські антикризові заходи у випадку, якщо проблеми з газом має хоча б одна держава об’єднання.

Довідка УНІАН. Євросоюз імпортує з Російської Федерації 25% необхідного йому газу, 80% якого постачається через газотранспортну систему України.

Цьогорічний конфлікт, в результаті якого російський газовий монополіст - компанія «Газпром» майже на три тижні припинив поставки газу до ЄС, став другим з моменту проголошення Україною незалежності.

Росіяни, які з початку 90-их постачали українцям газ за пільговими цінами, уперше припинили поставки газу до України через суперечку про ціни в січні 2006 року, відновивши їх за кілька днів.