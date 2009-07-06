В НУ розкритикували позитивний, але передчасний крок Тимошенко

Народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Зіновій ШКУТЯК переконаний, що зміни до Бюджетного кодексу, прийняті Верховною Радою, шкодять бюджетному процесу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Бюджетна резолюція – це один із стратегічних документів, в якому має бути прописана бюджетна політика на наступний рік, і який повинен прийматися перед початком розробки бюджету. Далі вже розробляється бюджет із конкретними цифрами та показниками», - зазначив З.ШКУТЯК.

«Бюджетна резолюція – це як ідея, котру пропонує уряд на наступний рік, а проект бюджету – це вже її втілення», - додав «нашоукраїнець».

Тому те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється представити напрямки бюджетної політики на 2010 рік, поки Президент не підпише нову редакцію Бюджетного кодексу, З.ШКУТЯК вважає шантажем.

«Я думаю, що Президент не підпише ті зміни до Бюджетного кодексу, які були проголосовані у ВР», - відзначив народний депутат.

З.ШКУТЯК вважає позитивним, але передчасним кроком можливість формувати бюджети на місцях.

«Початок бюджетної політики, яка має доходити з Міністерства фінансів до кожного міста й села, у свій час заклав Віктор ЮЩЕНКО, будучи прем’єр-міністром. Тоді було запропоновано 700 бюджетів, а решта планувались після територіальної реформи», - зазначив З.ШКУТЯК.

«Проблема полягає не в тому, що цих бюджетів більше 12 тисяч. Проблема у розподілі бюджетних коштів. Ми просто заганяємо себе в кут, роблячи нібито добру справу. Зараз це передчасний та шкідливий крок», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутата з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народні депутати.

Цим законом передбачений формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між Державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

Сьогодні, 6 липня, Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що державний бюджет на 2010 рік, який уряд розробить на основі ухвалених Верховною Радою змін до Бюджетного кодексу, буде підписаний якщо не діючим Президентом, то новообраним.