Експерти Єврокомісії вважають, що Тимошенко просить більше, ніж треба

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завдяки «газовому кредиту» намагається залучити якнайбільше коштів на покриття дефіциту державного бюджету та отримати кошти на проведення президентської кампанії.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН у Польщі аналітик Фонду Баторего (Batory foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт назвав завищеною озвучену українським прем’єром потребу в кредиті у розмірі 5 млрд. доларів, який Україні необхідно залучити для забезпечення стабільних поставок газу.

«Все вказує на те, що так багато грошей не потрібно», - вважає Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зазначив, що експерти Європейської комісії, які наприкінці червня спільно з представниками української та російської сторони обговорювали питання газових поставок до Євросоюзу, вважають, що Україні необхідно взяти кредит у розмірі не більш як 2 млрд. доларів.

Експерт також переконаний, що Євросоюз та РФ не можуть одночасно надати Україні кредит на закупівлю газ, оскільки кожна зі сторін висуває абсолютно протилежні умови для отримання такого кредиту.

Зокрема, він нагадав, що Євросоюз ставить Україні умову провести реформи у газовій галузі згідно з Брюссельською декларацією щодо модернізації газотранспортної системи, в той час як РФ виступає проти цих реформ.

На його думку, прем’єр-міністр України, звернувшись до обох сторін з проханням надати кредит, намагається отримати максимально більше коштів.

«Це може бути гра ТИМОШЕНКО - хто дасть більше. Знаючи фінансову непрозорість такого типу договорів, не можна виключити, що вона могла б використати ці гроші в інших цілях», - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він також переконаний, що український прем’єр прагне утримати владу в державі після виборів Президента 2010 року й готова пожертвувати державними інтересами заради досягнення цієї цілі.

«Вона готова зробити насправді багато злого, не враховуючи ситуацію в Українській державі, а, в першу чергу, виходячи з власних інтересів», - сказав експерт.

Водночас він висловив сподівання, що Ю.ТИМОШЕНКО усвідомить, що у такому випадку програє не лише Україна, але й вона особисто.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо вирішення питання поставок газу в зимовий період. Україна для розв’язання проблеми із закачуванням газу в ПСГ просить про виділення європейськими фінінституціями 4,2 млрд. дол. кредиту.

6 червня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна розглядає варіант надання кредитів Європейським Союзом і Росією для оплати газу, який необхідно закачати в ПСГ України.

Пізніше того ж дня голова представництва Єврокомісії в Росії Марк ФРАНКО заявив, що ЄС не має грошей, щоб допомогти Україні придбати російський газ для закачування в підземні сховища.

Довідка УНІАН. За даними НАК «Нафтогаз України», в українські газові сховища закачано вже 19,5 млрд. кубометрів газу з 24 млрд., необхідних для забезпечення стабільних поставок в осінньо-зимовий період.

За даними Центру енергетичних досліджень, Україні на закупівлю газу для забезпечення стабільних поставок необхідно докупити близько 6 млрд. куб. газу вартістю 1,2 млрд. доларів.