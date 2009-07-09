Регіонали пропонують Тимошенко скоротити витрати на власну рекламу

Народні депутати від Партії регіонів представили сьогодні Бюджетному комітету Верховної Ради джерела фінансування їхньої ініціативи про підвищення зарплат та пенсій для найбідніших.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, зокрема, Партія регіонів пропонує скоротити на 1 млрд. грн. витрати на обслуговування влади. Наприклад, “регіонали” запропонували прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО скоротити кількість грошей, які вона витрачає на власні рекламні ролики, а це - 430 млн. грн.

Водночас, за даними прес-служби, Бюджетний комітет, більшість в якому представники БЮТ та Блоку Литвина, не розглянув пропозицій “регіоналів”, спрямованих на пошук коштів для боротьби з бідністю. Своїх пропозицій представники влади теж не подали, додали в ПР.

Партія регіонів залишилася на своїх позиціях – жорстких вимог до влади про підвищення зарплат та пенсій, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, робота ВР паралізована вже другий тиждень. Партія регіонів блокує парламент з вимогою прийняти закон про збільшення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Домовитися на Погоджувальній раді лідерам фракцій не вдалося.

Сьогодні, 8 липня, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував розглянути питання щодо можливості підвищення соціальних стандартів завтра о 12.00.

Зокрема, спікер виступив з ініціативою, аби доопрацьований законопроект щодо збільшення соціальних стандартів розглянули Комітет ВР з питань бюджету та Кабінет міністрів протягом сьогоднішнього дня з тим, щоб завтра розглянути його в сесійній залі.