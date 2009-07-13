Гелетей - на робочому місці і не коментує інформацію про свою відставку

Начальник Управління державної охорони України Валерій ГЕЛЕТЕЙ перебуває на робочому місці і не коментує інформацію про свою відставку.

На прохання кореспондента УНІАН підтвердити або спростувати повідомлення у газеті “Сьогодні” щодо його звільнення, В.ГЕЛЕТЕЙ зауважив, що поки відповідного указу Президента немає.

“Я як військовий не можу не вийти на роботу через будь-які повідомлення”, - сказав він, порадивши почекати офіційної інформації.

Як відомо, у сьогоднішньому числі газети “Сьогодні” було опубліковано інформацію про те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення звільнити начальника Управління держохорони В.ГЕЛЕТЕЯ і призначити на цю посаду колишнього командира "Альфи" СБУ, генерала Олександра БІРСАНА.

За інформацією газети, уже у вівторок, 14 липня, особовому складу УДОУ мають представити О.БІРСАНА.

Газета пише, що О.БІРСАНА добре знають у силових і правоохоронних структурах. Він працював в УДО, керував "Альфою" СБУ і Головним управлінням "А" СБУ.