Під час виборів перевірки партій будуть заборонені

Міністерство юстиції заборонило територіальними органам юстиції проводити планові перевірки політичних партій у період виборчого процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідна вказівка міститься у Методичних рекомендаціях щодо виконання Міністерством юстиції та його територіальними органами визначених законодавством контрольних повноважень у сфері діяльності політичних партій.

Метою рекомендацій є впровадження єдиних організаційних засад у виконання функцій державного контролю політичних партій, покладених на Міністерство юстиції статтею 18 Закону «Про політичні партії в Україні». Зокрема, документом визначаються засади планування перевірок, порядок оформлення результатів перевірок та повідомлення про них політичної партії.

Рекомендаціями визначається, що організація і проведення перевірок політичних партій та їх структурних утворень здійснюється з неухильним дотриманням принципів законності, невтручання у діяльність об’єктів контролю, презумпції їх сумлінності, а також публічності, відкритості та неупередженості.

Документом забороняється проведення планових перевірок в період виборчого процесу.

При проведенні перевірок, зазначається в рекомендаціях, органи юстиції мають неухильно дотримуватись частини третьої статті 4 Закону «Про політичні партії в Україні» щодо заборони втручання органів державної влади та їх посадових осіб у створення та внутрішню діяльність партій, за винятком випадків, передбачених законом.

Державний контроль, наголошується у рекомендаціях, має здійснюватись посадовими особами Міністерства юстиції та управлінь юстиції виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.