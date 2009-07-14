Єхануров представив нового начальника держохорони
13:21, 14 липня 2009Політика
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Бірсан вже працював в УДО
|Юрій Єхануров
Указом Президента України на цю посаду призначено Олександра БІРСАНА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Особовому складу УДО його представили перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ та заступник глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Петро ШАТКОВСЬКИЙ.
Як повідомлялося, О.БІРСАН був призначений начальником Управління держохорони замість Валерія ГЕЛЕТЕЯ.
Раніше О.БІРСАН вже працював в УДО, а також керував "Альфою" СБУ і Головним управлінням "А" СБУ.
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