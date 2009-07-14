Янукович розгадав схему зриву виборів Президента

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що найближчі вибори Президента України об’єднають українське суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки до Дніпропетровська.

Він наголосив, що Партія регіонів сьогодні докладає всіх зусиль, щоб найближча президентська виборча кампанія була прозорою.

«Я впевнений, що ця виборча кампанія об’єднає українське суспільство», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що саме його політична сила виступила з ініціативою щодо чесних виборів.

За словами лідера Партії регіонів, запорукою проведення чесної і прозорої президентської виборчої кампанії є ухвалення нової редакції закону про вибори Президента України, де необхідно врахувати пропозиції усіх політичних сил, які планують брати участь у виборах глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив застереження, що у чергових виборах Президента може взяти участь велика кількість технічних кандидатів. За його словами, метою цього є зрив виборів Президента.

«Це може бути метою, щоб продовжити будь-якими способами життя цієї влади, цього Кабінету міністрів і Президента», - сказав політик, наголосивши, що цього не можна допустити.

Як один з варіантів забезпечення проведення успішної виборчої кампанії та недопущення висунення великої кількості технічних кандидатів В.ЯНУКОВИЧ назвав збільшення грошової застави для реєстрації кандидатів у Президентів до 10 млн. грн. із 500 тис. грн.