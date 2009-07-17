За сутичками в Раді Янукович стежив по телевізору?

Вчора народним депутатам вдалося провести позачергове засідання парламенту і закрити IV сесію Верховної ради VI скликання. Завершити роботу сесії і відправити парламентаріїв на канікули голові Верховної ради Володимиру Литвину допомогли депутати фракції БЮТ, які випередили депутатів від Партії регіонів і заблокували президію і трибуну.

Вчорашнє засідання супроводжувалося, крім усього іншого, виключенням системи "Рада" і численними бійками.

Після того, як спікер заявив, що депутати повинні прямо тут і зараз домовитися між собою, інакше він закриє засідання, центр прийняття рішень перемістився із зали ВР в кінотеатр "Зоряний", пише "Коммерсантъ-Україна". Перший заступник глави фракції ПР Олександр Єфремов дістав мобільний телефон і зробив один дзвінок. Він дзвонив лідерові фракції Віктору Януковичу, який, за інформацією Ъ, весь цей час знаходився в офісі партії в кінотеатрі "Зоряний" і спостерігав за тим, що відбувається по телевізору. Пан Янукович, у свою чергу, дав команду забезпечити йому телефонний зв`язок з прем`єром Юлією Тимошенко, яка відучора знаходиться з робочою поїздкою в Південній Кореї. Саме вони – прем`єр і лідер опозиції – вирішили вчора долю сесії, відзначає газета. Депутати в цьому випадку виявилися простими статистами.