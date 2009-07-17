Призупинення нових тарифів у Києві Кличку приписали даремно

Шевченківський районний суд Києва своєю ухвалою у справі №2а-57/09 зупинив дію розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 року щодо підвищення комунальних тарифів. Суд ухвалив це рішення за позовом правозахисника Віктора КУЛІ, а не Блоку Віталія Кличка. Про це УНІАН повідомила громадянка Людмила ОСТРЯКОВА, яка виступає стороною в цій справі.

В інформації від 15 липня УНІАН цитував повідомлення прес-служби Блоку Кличка, у якому зокрема, зазначалося: "Шевченківський районний суд Києва ухвалою у справі №2а-57/09 зупинив дію розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 року щодо підвищення комунальних тарифів для киян, оскаржуваних Віталієм КЛИЧКОМ". Перед публікацією матеріалу кореспондент УНІАН звернувся до прес-служби Блоку Кличка за деякими уточненнями. Там нам повідомили дату прийняття судового рішення, але не уточнили, що це рішення винесене за позовом В.КУЛІ, а не за позовом В.КЛИЧКА.

Сьогодні на форумі на своєму сайті "Громадський правозахисник" В.КУЛЯ також спростував інформацію ЗМІ про те, що нібито Шевченківський райсуд Києва 6 липня об’єднав його позов з позовом В.КЛИЧКА.

"Питання про об`єднання в одне провадження позову Віталія КЛИЧКА з моєю справою № 2а-57/09 у суді не розглядалося, - пояснює правозахисник. - Більше того, питання про відкриття провадження за адміністративним позовом Віталія КЛИЧКА до цього часу не вирішене, оскільки перша редакція його позову містила недоліки".

В.КУЛЯ пише на форумі сайту, що "на даний час позов В.КЛИЧКА після усунення недоліків перебуває на розгляді у судді ВОЛОШИНА, а моя справа знаходиться у давно вже відкритому провадженні. Саме в цій справі суддею САВИЦЬКИМ О.А. була прийнята ухвала: "Зупинити дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 29 квітня 2009 року".

Правозахисник також нагадав, що КМДА оскаржила цю постанову в апеляційному порядку. "Тобто, ніякої перемоги не було, це чергова процесуальна дія", - зазначив правозахисник.