БЮТ перед виборами зачистить негідних членів партії

Керівництво всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" планує переглянути відносини в середині партії і, можливо, попрощатися з тими депутатами, які не дотримуються його політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив журналістам голова обласної парторганізації «Батьківщини», народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

«Перегляд відносин – це нормальний процес», - зазначив він.

А.ФЕЛЬДМАН додав, що на наступних виборах БЮТ висуватиме кандидатами в депутати тільки достойних людей. «У списках будуть тільки професіонали», - уточнив він.

При цьому А.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що жителі Харкова на виборах повинні мати можливість обирати до Верховної Ради саме харків`ян, а не, скажімо, киян (що спостерігалося на минулих виборах). «У нас в регіоні також немало достойних людей», - вважає депутат.

Як повідомив А.ФЕЛЬДМАН, за тим, щоб в конкретному регіоні в депутати висували жителів саме цього регіону, стежитимуть спеціальні представники БЮТ.

Він також додав, що і механізм відкликання депутатів буде простішим. Адже над ними висітиме свого роду дамоклов меч: якщо депутат не ходить на сесії, то населення залишається без обранця від свого мікрорайону, значить його можна відкликати і замінити.