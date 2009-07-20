Позачергову сесію ВР призначили на п'ятницю
12:23, 20 липня 2009Політика
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Зареєстрована ініціатива 151 нардепа
Позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання відбудеться у п’ятницю, 24 липня.
Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.
“Відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, статті 11 Регламенту Верховної Ради України у Верховній Раді України зареєстрована ініціатива 151 народного депутата України щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання”, - говориться в повідомленні.
Позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання відбудеться у п’ятницю 24 липня 2009 року о 10 годині.
Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій відбудеться о 9 годині цього ж дня.
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