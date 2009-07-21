Відновлено проходження платежів Черкаського міськвиконкому

Державне казначейство ввечері 20 липня відновило проходження платежів Черкаському міськвиконкому.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Держказначейство повністю заморозило платежі Черкаського міськвиконкому.

Зокрема, як повідомляв С.ОДАРИЧ, не можна було здійснити розрахунки за пальне для карет швидкої допомоги, ремонту доріг, прибирання вулиць.

За словами С.ОДАРИЧА, подібна ситуація склалась і в інших містах України.

Як повідомила директор департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому Наталія ДЖУГАН, “Держказначейство пояснює ситуацію, яка склалась, технічними неполадками у системі. Однак при цьому захищені видатки (зарплату бюджетникам, медикаменти) вони проплачують. Якби система дала збій, то тоді б не проходили жодні платежі. А не вибірково”.

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