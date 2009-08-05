У Луценка не коментують інформацію про те, що Лозінський начебто в Ізраїлі

У Міністерстві внутрішніх справ не коментують інформацію окремих ЗМІ, що колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ начебто переховується в Ізраїлі.

Як зазначили УНІАН у МВС, «навіть якщо це й так, ми не будемо цього коментувати з тієї причини, щоб людина, яка перебуває у міжнародному розшуку, не змогла залишити місце свого перебування і таким чином продовжила переховуватися від слідства».

Як написала сьогодні газета «Комерсант-Україна» з посиланням на власні джерела, В.ЛОЗІНСЬКИЙ, обвинувачений у скоєнні навмисного вбивства, може перебувати в Ізраїлі.