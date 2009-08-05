Міністр з питань ЖКГ радить киянам платити за старими тарифами

Міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО радить киянам продовжувати сплачувати за житлово-комунальні послуги за старими тарифами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Міністр відзначив, що сам сплачує за послуги також за старими тарифами. «На мою думку, треба просто спокійно платити за старими тарифами», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київський апеляційний адміністративний суд 27 липня поточного року скасував ухвалу райсуду про призупинення дії нових тарифів на житлово-комунальні послуги.

Раніше Шевченківський райсуд Києва своєю ухвалою у справі №2а-57/09 призупинив дію розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 р. щодо підвищення комунальних тарифів. Суд ухвалив це рішення за позовом правозахисника Віктора КУЛІ.

Згідно з вищезгаданим розпорядженням КМДА, з 1 червня в Києві тарифи на воду і опалювання було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначено по кожному будинку окремо.

17 липня Кабінет Міністрів призупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №516, 518, 520 від 29 квітня 2009 року щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Коментуючи це рішення уряду, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав дії уряду незаконними. “Призупинення Кабінетом Міністрів України дії нових тарифів виконавчого органу Київради є незаконним і здійснено напередодні президентських виборів в Україні”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.