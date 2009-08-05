Тимошенко побачила хороший сигнал для економіки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що, за попередніми даними, у липні поточного року зростання виробництва на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (ГМК) склало близько 16%.

Про це вона сказала сьогодні в Києві, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

За її словами, з перших днів кризи уряд ухвалив антикризові заходи в гірничо-металургійному комплексі України.

Зокрема, за її словами, було зменшено залізничні тарифи на перевезення продукції ГМК, зменшено для металургійних комбінатів ціну на вугілля, що коксується, у три рази, ціну на газ для підприємств ГМК і своєчасне повернення ПДВ експортерам.

«Зараз спостерігаємо результати: собівартість продукції знизилася, і з початку другого кварталу, десь у червні-липні, ціни на українські напівфабрикати і прокат зросли на 15%», - відзначила вона.

При цьому прем`єр-міністр додала, що це хороший сигнал для всієї економіки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів пролонгував дію Меморандуму за наданням преференцій підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК) до кінця поточного року, одночасно посиливши умови їх надання. Як обов`язкові умови надання преференцій для підприємств ГМК у рамках пролонгованого Меморандуму передбачено: заборону реалізації продукції на внутрішньому ринку за цінами, що перевищують експортні, відсутність заборгованості по заробітній платі і соціальних відрахуваннях, а також відсутність заборгованості за поставлений газ перед НАК «Нафтогаз України».