Тернопільська ДАІ дає фору бізнесу: рентабельність послуг 400%!

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ просить прокуратуру перевірити роботу обласного управління Державтоінспекції у зв’язку з виявленими зловживаннями при проведенні технічного огляду автомобілів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, приводом звернення до прокуратури стали виявлені у Теребовлянському райвідділі ДАІ порушення на 500 тис. грн.

“На початку 2008 року представники АТП, установ та організацій отримували листи від Теребовлянського райвідділу ДАІ, в яких зазначався перелік документів, необхідних для пред’явлення при технічному огляді, вартість послуг, а також рахунки, на які необхідно спрямувати кошти за надані послуги. У числі зазначених рахунків було вказано й рахунок одного з приватних підприємців, який, не маючи повноважень та відповідного обладнання, проводив перевірку технічного стану транспортних засобів, за що отримував кошти, які значно перевищували державні тарифи”, – повідомив Ю.ЧИЖМАРЬ.

За його даними, загалом підприємець отримав 500 тис. грн., за цим фактом уже порушено кримінальну справу.

“Прикро, що керівництво обласного управління ДАІ, замість того щоб допомагати слідству, зараз намагається через суд скасувати постанову про порушення цієї справи, а не сприяє слідчим органам в проведенні слідства”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він також зазначив, що майже півмільйона гривень надійшло не на рахунок УМВС, а безпосередньо підприємцю.

“Це дає підстави робити висновок про те, що службові особи районного ДАІ через підконтрольного підприємця легалізовували кошти, одержані незаконним шляхом”, – вважає Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він закликав прокуратуру насамперед перевірити Тернопільське та Лановецьке МРЕВ, на роботу яких також скаржились люди.

Крім того, Ю.ЧИЖМАРЬ зауважив, що вартість технічного огляду автомобілів на Тернопільщині є удвічі вищою, ніж у сусідній Івано-Франківській області.

“За висновками управління з ціноутворення виявилося, що рентабельність по деяких послугах, які надавалися ДАІ громадянам області, становить 400%. Очевидно, що ці порушення є системними...”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він звернувся до працівників прокуратури з проханням перевірити також обгрунтованість тарифів на проходження техогляду авто в області.