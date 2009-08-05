У Яценюка кажуть, що нас чекає колапс житлово-комунальної системи

Заступник голови ради «Фронту змін» Андрій ПИШНИЙ переконаний, що восени буде колапс житлово-комунальної системи.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

Коментуючи постанову Національної комісії регулювання електроенергетики про подорожчання газу для населення на 20% з 1 вересня поточного року, А.ПИШНИЙ зауважив, що заяви уряду про стабілізацію економіки в Україні не мають нічого спільного з реальним станом справ.

За його словами, «від самого початку було зрозуміло, що газові домовленості зразка 2009 року, незважаючи на запевнення прем’єра, обов’язково відіб’ються на тарифах на послуги ЖКГ для населення”.

А.ПИШНИЙ зазначив, що у зв’язку із ситуацією, яка складається, виникає питання: чому газ, який видобувається в Україні, йде на потреби промислових підприємств, а не для населення, як обіцяли?

Він сказав, що також є питання щодо того, чому НАК «Нафтогаз України» втрачає внутрішній ринок платоспроможних промислових споживачів на користь комерційних посередників.

За його словами, дивним є те, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО “відмовилася від контрактної бази у сфері постачання і транзиту 2001 року, адже, згідно із цими угодами, чинними до 2009 року включно, ми мали б отримувати газ по 50 доларів за тисячу кубометрів”. Також, сказав А.ПИШНИЙ, виникає питання: чому блокується запропонована монополізація українського ринку НАКом?

А.ПИШНИЙ висловив переконання, що відповіді на всі ці питання “ми отримаємо тільки після виборів Президента України”. В той же час він наголосив, що ці проблеми “потребують негайного вирішення вже сьогодні”.

На думку заступника голови ради «Фронту змін», результати урядової політики уже сьогодні бачить кожен громадянин, “відкриваючи свій гаманець”.

За його словами, «частка заробітної плати в доходах українців впродовж першого кварталу знизилася на 2,2%, натомість виплати соціальної допомоги зросли, що свідчить про ріст безробіття серед населення».

Як сказав А.ПИШНИЙ, найбільше зниження прибутків населення спостерігається у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Луганській областях. Він додав, що борги населення за житлово-комунальні послуги вже становлять майже 9 млрд. грн. «Людям уже зараз нічим платити”, - сказав він.

На переконання А.ПИШНОГО, восени “нас чекає колапс житлово-комунальної системи”. За його словами, «підвищення цін на житлово-комунальні послуги для населення спричинить кризу неплатежів, і на місцеві бюджети впаде ще один фінансовий тягар, оскільки дотацій на це ніхто не передбачив».

А.ПИШНИЙ прогнозує, що після підвищення тарифів на газ для теплокомуненерго з 1 жовтня цього року вартість опалення і гарячої води зросте на 80%. «Це суттєво знизить доходи громадян, які вже почали економити на найнеобхіднішому”, - додав він.

За його словами, “кількість людей, які зараз економлять на їжі, зросла до 65,5%, тоді як ще восени минулого року вона становила 28%”.

“Ви лише уявіть – 70% українців перейшли на дешевші, а значить - і на менш якісні та менш корисні для здоров’я продукти, кожен п’ятий українець вже почав економити на ліках, і аж 35% населення ледве зводять кінці з кінцями, і їм не завжди вистачає на їжу”, - наголосив А.ПИШНИЙ. За його словами, “понад третина населення країни за межею бідності».

Заступник голови ради «Фронту змін” вважає, що погіршення фінансового стану людей – “це прямий шлях до значного зростання рівня злочинності”. «Уже зараз у деяких регіонах кількість розбійних нападів збільшилася вдвічі», – сказав він.

А.ПИШНИЙ переконаний, що “недолуга політика уряду тягне населення і країну в боргову прірву, а заяви про стабілізацію в економіці, які постійно робить прем’єр, м’яко кажучи, не відповідають дійсності”. За його словами, “уряд або втратив відчуття реальності й почав вірити у власні передвиборчі байки, або ж свідомо ухиляється від своїх прямих обов’язків».