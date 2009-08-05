Патріарху Кирилу ніщо не загрожувало

Ані правоохоронні органи, ані представники влади не мали інформації про те, що Патріарху Російської православної церкви (РПЦ) КИРИЛУ під час його перебування у Рівному й Рівненській області щось може загрожувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК сьогодні на прес-конференції, головною темою якої був візит Патріарха КИРИЛА в Україну і, зокрема, на Рівненщину.

Раніше, напередодні приїзду КИРИЛА на Рівненщину, голова облдержадміністрації говорив, що частина рівненчан хоче бачити цього гостя, а частина ні. Однак Патріарх РПЦ все ж виявив бажання побувати в Рівному й області.

Тоді влада і правоохоронні органи зробили все для того, щоб як прихильники КИРИЛА, так і громадяни, які не хотіли бачити главу Російської православної церкви у Рівному й області, могли вільно висловити свої думки й почуття з приводу візиту Московського Патріарха, однак суто в межах закону, наголосив В.МАТЧУК.

Як повідомляв УНІАН, візит Патріарха РПЦ в Україну тривав 10 днів – з 27 липня по 5 серпня. На 7-й день візиту, коли Патріарх мав їхати з Криму в Рівне, відбулися зміни в маршруті, і, замість Рівного, КИРИЛО повернувся до Києва, звідки на автомобілі поїхав у Рівненську область.

За інформацією прес-служби патріархії, такі зміни відбулися через рекомендації Секретаріату Президента щодо можливих провокацій, натомість у СП спростували ці слова і заявили, що рішення про зміну маршруту приймалося організаторами візиту.