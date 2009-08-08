Червоненко: всі українські євреї ображені диким антисемітизмом Ратушняка

Один з лідерів єврейської громади України Євген ЧЕРВОНЕНКО закликає генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА відреагувати на антисемітські висловлювання мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Є.ЧЕРВОНЕНКА, який є віце-президентом Всеукраїнського єврейського конгресу.

"Всі українські євреї ображені диким антисемітизмом РАТУШНЯКА, і не розумію, чому мовчать генпрокурор і міністр внутрішніх справ з цього приводу", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, це не просто “розпалення міжнаціональної ворожнечі, це чистої води нацизм”. Як зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО, згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу, такі дії кваліфікуються як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії і караються позбавленням волі від двох до п`яти років.

Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що досі був упевнений, що Президентом України може стати громадянин незалежно від своєї національності.

"Але після заяви РАТУШНЯКА я зрозумів, чому серед основних претендентів у Президенти України немає євреїв. Важко уявити, до яких агресивних і неадекватних дій вдалися б такі нацики-ратушняки, якби в Україні обрали єврея Президентом, наприклад, як у Франції - Ніколя САРКОЗІ", - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він нагадав, що під гаслами знищення євреїв, які нібито заважають жити іншим, йшли до влади нацисти на початку 30-х років минулого століття, а згодом остаточне "рішення єврейського питання" вони здійснювали на окупованих територіях. "Хтось повірив у цю маячню. І хоча першими в печах нацисти палили євреїв, потім дійшла черга і до інших - українців, поляків, росіян, білорусів", - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО. За його словами, “якщо сьогодні українське суспільство дозволить таким ратушнякам висловлювати подібні гасла, то завтра вже може бути пізно”.

«Я попереджаю всіх, хто планує під час президентської кампанії розігрувати єврейську або будь-яку іншу шовіністську карту. У вас нічого не вийде. Україна вже пережила Бабин Яр та Голокост і в жодному разі не допустить повторення цього», - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО

Як повідомляв УНІАН, мер Ужгорода С.РАТУШНЯК після звинувачення у побитті ним активістки “Фронту змін” різко висловився, зокрема, на адресу лідера цієї організації, народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА.

"Знахабнілий єврейчик ЯЦЕНЮК, що успішно для себе прислуговував злодюжкам при українській владі, на кримінальні кошти преться у Президенти України", йдеться у коментарі, поширеному прес-службою міського голови Ужгорода.