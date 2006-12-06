Волков проситиме Пору зупинити олігархічний переворот

07.12.2006 о 12.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівника громадського проекту «Стратегія державних закупівель» ВОЛКОВА В.В. на тему “Публічне звернення до громадського руху і політичної партії ПОРА з проханням зупинити фінансово – політичний переворот в країні”.

Звертаємось до Вас, як до останньої інстанції, яка, на нашу думку, може зупинити фінансово олігархічний переворот, який стався в державі після прийняття 1 грудня 2006року Закону №1209Д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти»

На жаль, сформована парламентська команда обрала собі за ідею об’єднання «дерибан» державних коштів і державного бюджету. Всі п’ять фракцій Верховної Ради України «злились в корупційному танці» на очах українського народу, прийнявши Закон №1209Д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти».