Чиновників хочуть змусити жити на задекларовані гроші

Голова СБУ Валентин Наливайченко має намір ініціювати законопроект, який не дозволить чиновникам використовувати незадекларовані доходи.

Про це він заявив у суботу ввечері в ефірі 5 каналу.

"Думаю, найближчим часом настане час ініціювати законопроект, який жорстко обмежить права держслужбовців у використанні незадекларованих доходів, - зазначив він... - А ті, що придбали незаконно власність чи маєтки: згідно із законом ніхто не заважає через держслужбу поставити питання, в тому числі й через суд, повернення незаконно надбаної власності, безкінечних офшорів і рахунків, які всім відомі, і що далі?" – обурився Наливайченко.

Він додав, що йдеться про держслужбовців І-ІІІ рангу. "Вся їх нерухомість придбана непорівняно з декларацією про доходи", - зазначив він.

"У нас законодавство виписано таким чином, що нам все відомо, але до суду справу не доведеш, бо це великий держслужбовець, тому багато питань з погодженням, дозволами", - пояснив Наливайченко.

Українська правда