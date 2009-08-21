ВР дуже просять відповісти Медведєву, якщо не сьогодні, то у вересні

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО (фракція НУ-НС) заявляє, що наполягатиме на включенні до порядку денного позачергової сесії Верховної Ради питання про прийняття заяви українського парламенту у зв`язку із заявами Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про українсько-російські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОСТЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Ми внесли відповідний проект постанови Верховної Ради і проект заяви Верховної Ради у зв`язку із спробою втручання у внутрішні справи України керівництва Російської Федерації», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП повідомив, що представники його партії зараз пікетують будівлю парламенту з вимогою включити це питання до порядку денного. «Якщо сьогодні Верховна Рада не внесе на розгляд ці проекти, то тоді ми наполягатимемо, аби на першому ж засіданні Верховної Ради у вересні ми все ж розглянули ці питання й прийняли відповідні рішення», - повідомив він.

Крім того, Ю.КОСТЕНКО додав, що депутати від Української народної партії ініціюють проведення у вересні спеціальних парламентських слухань з питань українсько-російських відносин. «Ми хочемо, аби Верховна Рада чітко визначила пріоритети українсько-російських відносин, а також виокремила погрози, що сьогодні виходять з боку Російської Федерації на адресу України», - пояснив він.

Народний депутат наголосив, що тональність заяв Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА абсолютно не відповідає умовам Договору про базування Чорноморського флоту РФ в Україні і тому, в разі продовження недружньої політики Росії щодо України, Верховна Рада змушена буде переглянути цей договір. Зокрема, на його думку, Росія не виконує умови цього договору, тому є необхідність у перегляді умов базування ЧФ РФ в Україні.