Експерти: Ющенко має шанс залишитися на Банковій після виборів

Політологи вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме шанс залишитись главою держави, лише якщо президентські вибори будуть визнані нелегітимними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили на прес-конференції в Києві.

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зауважив, що в ухваленому законі про вибори Президента дійсно є норми, які порушують права виборців. Це стосується, зокрема, і заборони використання відкріпних посвідчень, а також норми, яка дозволяє голосувати на закордонних виборчих дільницях лише тим громадянам України, які перебувають на консульському обліку.

Разом з тим, на думку М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, певні обмеження прав виборців існують і будуть існувати у виборчому законодавстві, як наприклад, існування 3-відсоткового бар’єру (він обмежує права виборців, що голосують за кандидатів, які не долають цей бар’єр).

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ погоджується, що Конституційний Суд може визнати окремі положення закону про вибори Президента такими, що не відповідають Конституції, але тоді відновлять дію норми попереднього закону. «Це катастрофа? Ні!», - зауважив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, додавши, що БЮТ і Партія регіонів завжди зможуть внести зміни у виборче законодавство.

На його переконання, виступаючи проти ухваленого закону про вибори Президента, В.ЮЩЕНКО прагне, аби на цих виборах «було якнайбільше проблемних моментів для того, щоб були підстави заявити про нелегітимність виборів», що, у свою чергу, дасть підстави В.ЮЩЕНКУ заявити, що він залишається главою держави, поки в Україні не відбудуться чесні президентські вибори.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА висловив думку, що у В.ЮЩЕНКА є лише один шанс залишитись на своїй посаді – визнати вибори нелегітимними.

Разом з тим, В.БАЛА вважає, що один із реальних кандидатів – або Юлія ТИМОШЕНКО, або Віктор ЯНУКОВИЧ – у разі свого програшу можуть піти на тимчасовий союз з В.ЮЩЕНКОМ у питанні нелегітимності виборів, щоб таким чином не дати перемогти своєму конкуренту. «Це дуже небезпечно», - наголосив В.БАЛА.

Водночас, політолог вважає, що подолання вето Президента на закон про вибори свідчить, що і Партія регіонів, і БЮТ намагаються встановити певні правила гри на виборах, що зменшує вірогідність оголошення їхньої нелегітимності.

За словами політтехнолога Сергія ГАЙДАЯ, серед експертів обговорюється версія, що сьогодні В.ЮЩЕНКО грає на боці В.ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, як сказав С.ГАЙДАЙ, зараз Партія регіонів має найбільше ресурсів для фальсифікації виборів через відновлення відкріпних талонів тощо, тому скасування ухваленого парламентом закону про вибори напередодні самих виборів буде «ще одним додатковим способом обіграти ТИМОШЕНКО» для Партії регіонів.

Усі учасники прес-конференції вважають, що для забезпечення справді чесних і демократичних виборів в Україні потрібно розробити виборче законодавство «не під вибори», запровадити якісний реєстр виборців та посилити відповідальність за маніпуляції в ході виборів.

Так, С.ГАЙДАЙ запропонував доручити податковій інспекції розробити реєстр виборців. Він вважає, що податкова, маючи у своєму розпорядженні всю базу даних дорослого населення України (система ідентифікаційних кодів), може сформувати реєстр за досить короткий час.