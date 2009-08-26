Ставнійчук: у політиків не вийде здійснити з КС те, що вони зробили з ЦВК

У Секретаріаті Президента наголошують, що на сьогодні Конституційний Суд України працює в легітимному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК не погодилась з висловлюваннями деяких політиків та експертів про те, що через поновлення судом Сюзанни СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду КС тепер працює у нелегітимному складі.

М.СТАВНІЙЧУК не виключила, що подібними заявами деякі політики хочуть підготувати грунт для невиконання рішень Конституційного Суду. М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що на сьогодні не йде мова про поновлення С.СТАНІК на посаді судді КС. За її словами, С.СТАНІК у своїх позовних заявах навіть не ставила питання про поновлення її на цій посаді. Більше того, по цій справі на сьогодні подано дві касаційні скарги – представником Президента і самою С.СТАНІК. М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що сьогодні цю справу розглядає Вищий адміністративний суд України.

«Отже, сьогодні про поновлення С.СТАНІК на посаді судді КС не йдеться. З іншого боку, я хотіла б сказати вам, що сьогодні Конституційний Суд працює у нормальному режимі у відповідності до закону про Конституційний Суд і, безперечно, у відповідності до Конституції України», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, на сьогодні немає підстав для підготовки суспільства до того, що рішення Конституційного Суду можуть бути нелегітимні, або до того, що склад КС потрібно змінювати. «Я би просила усіх представників політичних сил і експертів врахувати те, що гарантом стабільності, гарантом Конституції є Конституційний Суд. І в окремих політиків не вийде здійснити з Конституційним Судом те, що вони зробили з ЦВК (у 2004 році між другим і третім туром президентських виборів був повністю змінений склад Центрвиборчкому – УНІАН)», - наголосила заступник глави Секретаріату Президента.

М.СТАВНІЙЧУК порадила навіть не робити спроб дестабілізувати роботу КС, а відтак – дестабілізувати політико-правову ситуацію в державі.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня 2009 р. Апеляційний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. Суд визнав протиправним указ Президента В.ЮЩЕНКА, який у березні 2008 скасував призначення С.СТАНІК суддею КС.

Вперше В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.

25 березня 2008 року Верховний Суд України визнав відставку С.СТАНІК незаконною. В.ЮЩЕНКО виконав те рішення суду – він поновив С.СТАНІК і зразу ж вдруге звільнив її під іншим приводом. Так, у зв`язку з неповноважним складенням присяги В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента Леоніда КУЧМИ про призначення С.СТАНІК суддею КС. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, у залі Верховної Ради України був відсутній Президент Л.КУЧМА – хоча його присутність при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний Суд.

Саме другий указ і оскаржувала С.СТАНІК.

29 липня 2009 р. у прес-службі КС заявили, що голова Конституційного Суду не має правових підстав вводити С.СТАНІК до складу суду, адже всі 18 посад суддів, у тому числі й за президентською квотою, на сьогодні заповнені.

“Отже голова КСУ не має правових підстав вводити С.СТАНІК у склад суду 19-м суддею”, - наголошується в повідомленні. В Конституційному Суді зауважили, що суд працює у повному конституційному складі, і його легітимність не підлягає жодним сумнівам.

“Вирішення ж питання щодо С.СТАНІК за таких умов належить виключно до компетенції Президента України”, - говориться в повідомленні.