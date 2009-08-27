Тимошенко поговорить з Путіним про те, як їм об'єднати зусилля

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує 1 вересня під час зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Гданську (Польща) обговорити питання двосторонньої співпраці в галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на нараді на Харківському авіазаводі з питань розвитку авіаційної галузі.

«Я маю зустрітися з прем`єр-міністром Росії, і ми говоритимемо про те, як нам об`єднати зусилля і як нам реалізовувати спільно такі програми, як Ан-70 та інші», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона нагадала, що днями прем`єр Росії підписав розпорядження російського уряду щодо спільного українсько-російського виробництва літака Ан-70.