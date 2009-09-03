Хто стане біля «військового» керма України в результаті виборів?

Жоден з імовірних кандидатів на президентство не здатний належним чином вирішувати проблеми армії й оборонної промисловості. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:», проаналізувавши оборонні стратегії претендентів на найвищий державний пост.

Прихід до влади Віктора ЯНУКОВИЧА, на думку видання, буде ознаменовано формуванням нових вертикалей управління і відповідних органів. Швидше за все, буде відновлено посаду віце-прем’єра з оборони, створено спеціальне національне агентство чи комітет із питань ОПК. Таких поглядів дотримується колишній міністр оборони України Олександр КУЗЬМУК, який є найавторитетнішим військовим фахівцем серед «регіоналів». Крім того, О.КУЗЬМУК є прихильником максимального збереження потенціалу Збройних сил України і поступового переходу до професійної армії.

Водночас видання не виключає варіантів, коли до «військового» керма в команді В.ЯНУКОВИЧА стануть такі діячі як Валерій КОНОВАЛЮК, котрий запам’ятався своїми суперечливими заявами про необхідність мораторію на експорт озброєнь і військової техніки з України, підтримку ініціативи Німеччини щодо створення Європейських сил безпеки чи позбавлення Президента статусу Верховного Головнокомандуючого.

Оборонна політика БЮТ страждає від браку системності, відзначають «Коментарі:». З одного боку, Юлія ТИМОШЕНКО проголосила найважливіші стратегічні ініціативи й завдання в розвитку ЗСУ і ОПК (професіоналізація армії, Стратегія розвитку ОПК України, Державна цільова програма реформування і розвитку ОПК України на період до 2013 року, Державна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, програма розвитку суднобудування до 2020 року, закон про стимулювання розвитку космічної галузі України та ін.). З іншого, мало що із запланованого було зроблено. Як зауважує видання, багато рішень приймаються в «ручному режимі»; затверджені стратегії розвитку галузей ОПК живуть своїм життям, а на практиці все робиться навмання чи з номенклатурної необхідності.

Що ж до геополітичного виміру оборонної політики, то в разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА, українській армії знову доведеться перебудовуватися. З 2005 року ключовим для її розвитку був принцип колективної безпеки, а Партія регіонів, як відомо, ставить на меті забезпечення позаблокового статусу країни.

Про зовнішньополітичні пріоритети Ю.ТИМОШЕНКО, вважають «Коментарі:», говорити складно, оскільки вона завжди сповідувала верховенство інтересів, а не концепцій. Одержавши статус Верховного головнокомандуючого, Ю.ТИМОШЕНКО може оголосити про скорочення армії, оскільки це укладатиметься в рамки «загального миру й безпеки», а може заявити про необхідність посилення Збройних сил у зв’язку з необхідністю «дочекатися» належної системи безпеки, резюмують «Коментарі:».