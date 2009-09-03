Ющенко: уряд лише декларує турботу про бізнес

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що під час кризи держава зобов’язана зробити все для покращення умов ведення бізнесу.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, сьогодні з нагоди Дня підприємця В.ЮЩЕНКО провів зустріч з представниками українського бізнесу.

Глава держави привітав присутніх з Днем підприємця. Він наголосив, що високо цінує усіх українських підприємців і бачить у їхньому потенціалі головну силу, яка здатна змінити життя у країні і стати двигуном радикальних реформ у господарстві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що активний розвиток малого та середнього бізнесу, як показує досвід інших країн, є основою для виходу з фінансово-економічної кризи. «Я спонукаю і уряд, і парламент саме в цей час кризи приймати ті рішення, яких чекає український бізнес, українська економіка», – зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, шо особливо під час кризи держава зобов’язана зробити все для покращення умов ведення бізнесу.

Сьогодні серед ключових проблем для ведення бізнесу, на думку Президента, залишається надмірна кількість контролюючих органів.

В.ЮЩЕНКО при цьому додав, що перешкоди, які існують в Україні для організації бізнесу, сприяють розвитку корупції у країні. «Соромно говорити, що в нашій країні сьогодні 85 контролюючих органів... Оце вся антологія національної корупції», – відзначив Президент. Він підкреслив, що неможливо створити «еластичну національну економіку» за такої кількості контролюючих органів.

Він також висловив незадоволення реформуванням дозвільної та регуляторної системи. «Темпи реформування дозвільної політики – вони зашкалюють за низьку планку. Це десятки перепон в організації бізнесу – особливо малого і середнього», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що, незважаючи на всі запевнення уряду щодо підтримки підприємництва, “сьогодні ми бачимо фактичний перехід до ручного управління навіть в адмініструванні податків і зборів”. За його словами, своїми останніми рішеннями уряд запровадив нові умови адміністрування податку на додану вартість, які не лише не відповідають чинному законодавству, а й значно ускладнюють для підприємців сплату цього податку.

«Адміністрування, яке ми маємо по податку на додану вартість, призвело до майже 15 млрд. грн. невідкомпенсованого ПДВ. Це найбільший показник за історію українського підприємництва за 18 років», – сказав В.ЮЩЕНКО. «Очевидно, це свідчення неправильної конструкції бюджету, провальної бюджетної політики, слабкого бюджетного розпису, непродуманої макроекономіки», – вважає Президент.

Звертаючись до присутніх підприємців, В.ЮЩЕНКО також подякував їм за підтримку й участь у реалізації соціальних і культурних проектів, наголосивши, що ще кілька років тому «національний бізнес не мав такого соціального обличчя, як зараз».

Він нагадав, що в Україні завжди були цілі династії видатних українських підприємців, які увійшли в історію завдяки своїй громадянській позиції, національному духові, меценатству. Це – роди Ханенків, Тарнавських, Терещенків, які не лише заклали основи індустріалізації країни, а й будували церкви, школи, лікарні, музеї.

За словами Президента, і сьогодні багато українських підприємців усвідомлюють суспільну і національну відповідальність бізнесу. Є десятки прикладів підтримки бізнесом відбудови українських пам’яток історії і культури.

В.ЮЩЕНКО подякував українським підприємцям, які долучаються до таких дій і проектів, і закликав усе українське бізнес-середовище максимально розширити свою участь у справах соціальної підтримки людей і національного, культурного відродження України.

Глава держави також з нагоди Дня підприємця вручив представникам українського бізнесу державні нагороди.