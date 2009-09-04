Путін у Польщі суперечив висновкам російських істориків

Глава уряду Російської федерації Володимир ПУТІН у своїх виступах у Польщі 1 вересня суперечив висновкам російських істориків, офіційно представлених на початку 1990-х років.

Про це пише у четвер Rzeczpospolita з посиланням на працю російських істориків у Катинській справі, яку в 1993 році полякам передав тодішній Президент РФ Борис ЄЛЬЦИН.

«Починаючи з 1936 року Німеччина намагалася намовити Польщу спільно діяти проти СРСР. 25 листопада 1936 року польський уряд відкинув пропозицію Гітлера підписати антикомінтернівський пакт. У 1939 році під час розмов Бека (міністра закордонних справ Польщі), німецька сторона двічі намагалася переконати Польщу діяти проти Радянського Союзу, але Бек не погодився», - цитує газета документ російських істориків.

Російські історики, серед яких - керівники профільних інститутів Російської академії наук (РАН), визнали, що Радянський Союз, ввівши свої війська на польську територію 17 вересня 1939 року, став «співучасником агресії». Крім цього, на їхню думку, саме тодішній генсек СРСР Сталін переконав Гітлера «стерти Польщу з карти Європи».

За даними видання, цей документ підготували відомі російські фахівці, серед яких директор Інституту держави та права РАН Борис ТОПОРНІН, керівник відділу кримінального права РАН професор Олександр ЯКОВЛЄВ та науковий керівник Інституту порівняльної політології РАН професор Інесса ЯЖБОРОВСЬКА.

Цей документ був оприлюднений у 4-томнику «Катинських акт», виданому Головною дирекцією державних архівів за співпраці з росіянами.

Газета зауважує, що варто пригадати цей документ публіцистам та посадовцям РФ, котрі напередодні заходів з відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни звинувачували публічно поляків у співробітництві з нацистською Німеччиною, в тому числі, називаючи Йозефа Бека німецьким агентом.

Історик Антоні ДУДИК сказав виданню, що російські історики у приватних розмовах визнають, що знають правду, а справжня проблема в тому, що російська влада використовує історію в політичних цілях.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на Вестерплатте біля Гданська відбулися заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни. У них взяли участь 20 глав урядів, серед яких прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН і німецький канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

76% поляків, опитаних центром GFK Polonia, вважали, що В.ПУТІН в 70-ту річницю початку Другої світової війни в Гданську мав вибачитися перед польськими громадянами за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року. Однак, він цього не зробив.

Натомість, напередодні 1 вересня Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії оголосила про розсекречення документів, згідно з якими польське керівництво напередодні Другої Світової війни, планувало розчленування і знищення Радянського Союзу, і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні та в Середній Азії. За даними СЗР, добірка польських архівних документів, що опинилася в її розпорядженні, краща, ніж у нинішнього керівництва Польщі.