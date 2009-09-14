Герман послухала Тимошенко і зрозуміла: до диктатури вже недовго

Народний депутат, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН підкреслює, що заява прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про намір ввести в дію державний бюджет на 2010 рік постановою Кабінету міністрів свідчить про зневагу до Конституції і законів України.

Про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Така заява прем`єр-міністра - це відкрита зневага до Конституції України, це неповага до законів і це демонстрація того, що в Україні можлива диктатура вже незабаром», - зокрема сказала депутат.

Крім того, Г.ГЕРМАН вважає, що заява прем`єр-міністра свідчить про початок процесу «згортання демократії» в країні.

За словами народного депутата, у разі прийняття такої постанови його ініціатори мають нести відповідальність перед законом.

«Якщо хтось порушує Конституцію (а така постановка питання - це однозначний намір порушити Конституцію), той повинен відповісти згідно з існуючим законодавством», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозувала жорстку критику проекту державного бюджету-2010 опонентами уряду.

«Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що здоровий глузд давно залишив парламент. Там просто вакханалія, розбрід, хитання, цілком чиста піарщина і порожні амбіції, котрі абсолютно нічим для країни не наповнені. Тому я цілком віддаю собі звіт, що проект бюджету на 2010 рік проходитиме або надзвичайно важко, або взагалі може бути не прийнятий до завершення президентської гонки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр-міністр наголосила, що уряд не має наміру відступати ні на крок, і проведе бюджет на 2010 рік за допомогою інших механізмів, зокрема через прийняття відповідних постанов Кабінету міністрів.

«Одночасно з презентацією проекту бюджету у Верховній Раді ми відразу ж невідкладно розпочнемо готувати проект постанови уряду про виконання бюджету на 2010 рік, який з 1 січня застосовуватиме всі реформовані міжбюджетні відносини на користь місцевих громад. А крім того, я хочу вас запевнити, що ми зробимо все для того, щоб постанова уряду не була ніким заветована», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.