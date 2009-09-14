Яценюк: українська армія не може бути на 100% контрактною

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що переходити на стовідсоткову контрактну армію в Україні передчасно.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час «прямої лінії» в газеті «Комсомольская правда в Украине».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «наявність сильної армії – це, насамперед, наявність оборонних можливостей країни, це можливість не тільки захистити, а й не дозволити жодних зазіхань на територіальну цілісність країни”. За його словами, йдеться також “про військово-промисловий комплекс, зростання валового внутрішнього продукту, нові військові технології, які потім трансформуються в цивільний сектор». Він також підкреслив, що дуже важливим елементом боєздатності армії є формування патріотичного духу військовослужбовців.

Лідер «Фронту змін» вважає, що поки що армія в Україні «не може бути на 100% контрактною». «На сучасному етапі ми бачимо армію з двох складових: на професійній основі мають формуватися підрозділи швидкого реагування, все інше – це призов”, - вважає він. А.ЯЦЕНЮК зазначає, що “необхідно, щоб професійна частина армії швидко реагувала на ситуацію і, власне кажучи, була кістяком безпеки країни, а призов гарантував як безпеку, так і виховання українців».