Експерт вважає, що Янукович зробив у Криму ставку на кримінал

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в Криму зробив ставку на партійну групу, пов’язану з кримінальними структурами.

Про це УНІАН заявив політолог Володимир ПОЛЯКОВ, коментуючи рішення президії політради Партії регіонів про виключення народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА з лав партії.

«Треба відзначити, що Василь КИСЕЛЬОВ давно і послідовно в Криму виступав проти присутності в кримській організації партії людей, які були пов’язані з криміналом або заплямували себе у різних скандалах», - наголосив експерт.

При цьому він нагадав про рішення ради кримської організації Партії регіонів з вимогами до Анатолія ГРИЦЕНКА добровільно піти у відставку з посади голови Верховної Ради Криму і керівника депутатської фракції «Блок «За Януковича!» у парламенті автономії.

«Слід також звернути увагу, що рішення президії політради Партії регіонів прямо протилежне рішенню кримської політради, яка не тільки рекомендувала відновити керівництво Василя КИСЕЛЬОВА в партійному осередку, а й «почистити» лави партії. Так що можна зробити висновок, що Віктор ЯНУКОВИЧ зайняв сторону та зробив ставку на людей з сумнівною репутацією в Криму», - вважає В.ПОЛЯКОВ.

За словами політолога, таке рішення Партії регіонів пов’язано зі зниженням рейтингу В.ЯНУКОВИЧА в Криму, і тому та команда, яка зараз стала біля керма республіканської організації, у виборчій кампаній використовуватиме кримінальні методи зразка 2004 року.