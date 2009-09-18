Турчинов: Ющенко та його оточення сподіваються зірвати вибори

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує Президента Віктора ЮЩЕНКА у спробі зірвати президентські вибори у запланований термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі “5 каналу”.

«ЮЩЕНКО та його оточення сподіваються, що вибори будуть зірвані», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, у разі визнання Конституційним Судом змін до закону про вибори Президента неконституційним в цілому, президентські вибори можуть не відбутися 17 січня, оскільки початок виборчого процесу буде оголошено відповідно до старого закону.

“Якщо КС визнає неконституційними тільки окремі положення, наприклад, щодо участі судів, тут можна говорити, сперечатися, але загрози для самого виборчого процесу немає”, - додав він.

Коментуючи, що більша частина коштів на проведення президентських виборів передбачається бюджетом на 2010 рік, О.ТУРЧИНОВ припустив, що у разі блокування ухвалення бюджету, рішення про фінансування виборів можна буде провести через інший, окремий, закон.

“Я переконаний, що більшість парламенту, мабуть 430-440 народних депутатів, все ж таки зацікавлені, щоб президентські вибори відбулися, і на випадок, якщо вони (Партія регіонів – УНІАН) заблокують прийняття бюджету, можна окремою постановою чи окремим законом ухвалити рішення щодо фінансування виборчого процесу”, - сказав О.ТУРЧИНОВ, висловивши впевненість, що “на це голоси будуть”.