Луценко передав керівництву Нацбанку, що хтось має сісти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що винні у розграбуванні банківської системи України повинні сісти у в`язницю.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Донецьку на прес-конференції міністр детально розповів про махінації, які розкрили правоохоронці в діяльності банківської системи країни, і заявив, що винні в цьому мають понести кримінальну відповідальність.

При цьому він спростував критику, яка сьогодні пролунала на його адресу з вуст першого заступника голови Національного банку України Анатолія ШАПОВАЛОВА. «Пан ШАПОВАЛОВ сьогодні заявив, що всі мої заяви зводяться до того, щоб дорватися до друкарського верстата. Чесне слово, мені не потрібний його друкарський верстат», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. І продовжив: «У мене тільки питання: хто відповість за мільярди розкрадених грошей піднаглядними їм комерційними банками? І друге питання – хто з його підлеглих проводив аудит застави комерційних банків, коли видавав 100 млрд. грн. рефінансування?».

Керівник МВС наголосив, що сума в 100 млрд. грн. достатньо велика: «100 млрд. грн. рефінансування – це стільки, скільки мають всі місцеві ради з усієї України, тобто, це ще один місцевий бюджет. Донецька обласна рада, Рівненська обласна рада, всі обласні ради мають грошей для утримання вчителів, лікарів, доріг, усіх комунальних служб стільки ж, скільки Національний банк видав комерційним банкам».

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що не відомо, на що реально були витрачені ці кошти: «Хто відчув ці гроші? Промисловість одержала кредит? - Ні. Населення одержало повернення депозитів? - Ні. Де ці гроші? Ось це питання ми ставимо керівництву НБУ».

Міністр підкреслив, що хтось повинен відповісти «за бездіяльність, за невиконання своїх службових обов`язків».

Він ще раз повторив, що «хтось, і не один, повинен сісти, інакше ця грабіжницька система і далі продовжуватиметься».

“Безумовно, мені говорять – можна підірвати стабільність валюти такими заявами, я питаю – а мовчанням ми національну валюту вже не добили, тишею, коли вдаємо, що нічого не відбувається, коли мільярди розтягуються, ми не доводимо до повного краху не тільки українську економіку?», - спитав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив про наявність фактів для порушення кримінальної справи стосовно вищих посадовців Національного банку України.

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО 11 вересня заявив, що подає у відставку у зв`язку з незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, що проводиться керівництвом Нацбанку. Він також заявив, що Національний банк України на сьогодні не є незалежною структурою, він втягнутий у політичні і комерційні схеми.

Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв`ю одному з видань повідомив, що перший заступник голови Національного банку України А.ШАПОВАЛОВ 14 вересня вже дав перші свідчення щодо можливих фінансових махінацій в НБУ.

Він також повідомив, що 15 вересня на допиті була заступник начальника Управління НБУ по Києву і Київській області Ольга ГАЛЯНТ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, коло осіб, які будуть викликані слідчим, планується розширити. «Думаю, що практично всі посадовці і керівництво Нацбанку, до функціональних обов`язків яких входять нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків, а також особи, причетні до підготовки рішень з рефінансування банків, будуть допитані у рамках декількох кримінальних справ, які веде Головне слідче управління МВС. Причому, веде давно», - сказав міністр.